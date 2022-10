Moviola Inter-Barcellona, male Vincic: sul rigore/offside fa 2 errori gravi

Brutta partita di Vincic , non proprio un... Élite: sull’episodio rigore/offside, commette due errori gravi: penalty da vedere in campo e ripresa del gioco non con il fuorigioco , ma con decisione del campo (pallone fuori, rimessa per il Barça). Il tocco di mano di Ansu Fati si può vedere solo al VAR. Non tiene la gara, ne nasce anche una mini-rissa.

Rigore e offside

Procedura per il non rigore corretta: l’olandese Van Boekel lo richiama all’OFR, gli fa vedere il netto fallo di mano di Eric Garcia (braccio sinistro largo punibile) ma anche il fuorigioco di Lautaro (confermato anche dal SAOT, il fuorigioco semiautoma-tico), offside che è Vincic che deve decidere se punibile o no (e lo è perché va a contatto con Christensen).

No penalty ma...

Dumfries tocca di mano destra, non arriva il rigore: o sfiora e gli vale un’autogiocata (non pare così) oppure, in mancanza di certezze (tocca anche la testa di Ansu Fati?), vale la decisione del campo: siamo al limite.

Annullato

Netto il tocco di mano di Ansu Fati sul gol annullato a Pedri: il dubbio può venire perché non è quest’ultimo che tocca prima di segnare, ma il braccio alto del naturalizzato spagnolo è punibile sempre. Manca il giallo.

VAR: van Boekel 7

Tutto corretto.