Moviola Europa League, Lazio-Sturm Graz: disastro Stegemann, rosso esagerato a Lazzari

Lazio-Sturm Graz 2-2

Stegemann, voto: 4,5

Insufficiente la direzione di Stegemann: il club italiani e gli arbitri tedeschi hanno poco... feeling. Il doppio giallo a Lazzari è una mezza follia, il VAR Fritz (sì, lo stesso di Milan-Chelsea) lento sul rigore, perde due/tre volte il controllo del match, fa gialli in ritardo o - peggio - non li fa. In poche parole, male male.