Moviola Samp-Roma, Di Bello disastro: non vede niente

Siamo messi male. Peggio sta Di Bello , partita arbitralmente inguardabile : se pensate che l’arbitro di Brindisi è un internazionale, che certe partite dovrebbe farle con le infradito... Ed invece si perde un rigore (e meno male c’era Aureliano al VAR), si perde un fallo di mano clamoroso fuori area, un rosso in campo (sul possibile intervento del VAR si può discutere). Male. Gol annullato a Zaniolo: ok.

Roma, il meglio deve ancora venire

Rigore col Var

Cross di Abraham, Ferrari tocca il pallone non in maniera netta, ma tanto basta (si vede nell’ultimo replay) perché cambi direzione, abbassandosi. In area c’erano 4 giallorossi e 2 blucerchiati, potenziale azione pericolosa. Bravo Aureliano al VAR.

Le pagelle di Samp-Roma: Smalling un muro, Pellegrini decisivo

Da rosso

Verre entra con la gamba destra tesa e piede a martello su Cristante, colpisce prima il piede sinistro non bassissimo, poi il piede destro: per come approccia, per la vigoria spropositata, rosso. Da VAR? Il fatto che vada più sul piede ha portato Aureliano a non infierire.

Clamoroso

Tocco di braccio (destro) di El Shaarawy su lancio di Verre: fuori area, ma è clamoroso. Non serve commento.

VAR Aureliano 6,5: Sempre detto, al monitor non si batte.