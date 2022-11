Moviola Feyenoord-Lazio, Peljto mediocre: c’era un fallo sul gol decisivo

Non benissimo il bosniaco Pelito, internazionale dal 2015, alla 12ª partita in Europa League (ne ha 4 anche nella fase a gironi di Champions) e con prospettive di salire di categoria (adesso è in First) oppure di essere fra i primi direttori di gara del gruppo appena sotto gli Elite. C’è più di un dubbio sull’azione che ha portato al gol del Feyenoord, ci può stare il giallo per Pedro per simulazione, non c’è rigore su Casale. Ingenuo Romero: due gialli in pochi secondi per proteste.