Moviola serie A, Danilo con la mano. Ma non può spostarla...

È sicuramente l’episodio che fa discutere di più : Danilo tocca il pallone e segna, il VAR (Di Paolo) pesca un tocco con la mano destra. Dato che non si può segnare un gol con la mano, al di là della sua natura (volontaria o a maggior ragione involontaria), la rete viene annullata . Però: il braccio destro di Danilo è stretto sotto il sinistro di De Vrij, dunque anche (volendo) impossibilitato a spostarlo. Si discute.

Più che sufficiente la partita di Doveri ( il siparietto con Fagioli e Allegri che gli dice; «Stai calmino» anche no, però): impossibile da vedere la mano di Danilo , il resto lo governa a modo suo.

Regolare

Ok la rete dell’1-0 di Rabiot: tutto nasce da un corpo a corpo regolare, di gioco, fra Kostic e Barella, nessuna infrazione.

Disciplinare

Sono 4 gli ammoniti (29 i falli fischiati), all’inizio Doveri - come è nel suo stile - decide di gestire: e così risparmia un giallo a Skriniar, in ritardo su Rabiot, e a Rabiot, che sbatte per protesta le mani a terra dopo un fallo fischiato ai suoi danni. Manca però un giallo chiaro a Lautaro (pestone a Locatelli).