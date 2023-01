Il gol di Acerbi era regolare: ecco perché. L'arbitro Sacchi è un disastro in Monza-Inter

Acerbi segna ma era già tutto fermo, Sacchi fischia un fallo che non c’è: cade Pablo Marì ma non per il corpo a corpo con Gagliardini (di gioco) ma per uno sgambetto di... Izzo. Errore doppio: perché non c’è alcun fallo e perché così - fischiando prima - mette fuori causa il VAR (posto che ci sarebbe stato da discutere l’eventuale intervento).

Un episodio in area dell’Inter, protagonista Ciurria, in duello con Acerbi. L’attaccante del Monza finisce per chiudere le sue gambe su quella di Acerbi, che rischia perché va per andare sul pallone. Ciurria e Acerbi, fra l’altro, si tengono a vicenda, il giocatore di Palladino sembra puntarsi e andare giù. Sarebbe stato troppo, però, per il rigore.

Ok la rete di Darmian: non è falloso il contatto sulla traiettoria del pallone fra Izzo e Lautaro Martinez: i due si tengono reciprocamente.

VAR: Mazzoleni 6 Poco (o nulla) da fare. Purtroppo...