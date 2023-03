Moviola Sassuolo-Cremonese: Fourneau errore, su Tsadjout o nulla o rigore

Non bene Fourneau, in involuzione: la gestione del recupero è la cartina di tornasole, con un gol nel recupero non si può fischiare al 6’ su 6 di extratime dati e un angolo da battere.



Nulla o rigore

Contatto prolungato fra Ruan e Tsadjout in area del Sassuolo, il difensore è in ritardo, comincia lui con il braccio sinistro, finisce con un placcaggio, in mezzo il braccio destro di Tsadjout sull’avversario. Ok, si può - in linea teorica - far giocare (soglia alta, rigorini, etc etc, tutte cose che confondono però) ma se l’arbitro fischia può farlo solo per il rigore.



Punizione

Chiriches spinge Lauriente, poi Bianchetti-Benassi su Pinamonti: c’è comunque la punizione dell’1-0.



VAR: Marini, voto 6. Assiste, senza armi.