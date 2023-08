Torino-Cagliari, la moviola: Sanabria rischia il giallo su Sulemana

Torino-Cagliari

Cosso: 6,5

Diciannove falli fischiati in tutto, dentro una partita che tutto sommato non si complica. Protesta il Torino quando, al quarto d’ora, il contatto tra Nandez (che poi crea una grande occasione) e Buongiorno non porta Cosso a intervenire: la linea dell’arbitro calabrese è quella di non punire interventi così leggeri. È poi lo stesso Buongiorno a prendersi il primo giallo della partita, per la trattenuta su Oristanio vicino all’area del Torino. Nel secondo tempo, Luvumbo e Schuurs a duello nell’area torinista: il primo a commettere fallo è l’angolano.