Moviola Genoa-Milan, ecco perché è giusto convalidare il gol di Pulisic

Arbitro Piccinini: voto 6,5

Al centro di una buona partita, la rete di Pulisic: braccio o no? Difficile dirlo, né ci si può più fidare tanto del VAR Di Paolo (ah, l’umiltà...). VAR che richiama all’OFR sull’uscita di Maignan. Per il resto, gara tenace, tenuta con piglio: no rigore su Vasquez (allarga lui la gamba) e Leão (zero il contatto con Dragusin). L’espulsione di Martinez (ok secondo giallo) la conferma della serata-sì. Recupero: 16’ (1’+15’)