Moviola Napoli-Union Berlino: Makkelie sembra un ex arbitro

Napoli-Union Berlino

Makkelie: 5

Non convincente Makkelie, lontanissimo parente del buon arbitro che aveva scalato le gerarchie in Uefa. Ha avuto bisogno del VAR per annullare il gol al Napoli, poteva vederlo in campo. Non convince neanche nella gestione tecnica della partita, la punizione che porta al palo di Juranovic era preceduta da un chiaro offside di Roussillon, segnalato dall’assistente ma ignorato dall’arbitro. In confusione, anche se la partita - pur senza quella leadership che gli era peculiare - l’ha comunque portata a casa. Recupero: 14’ (7’+7’)