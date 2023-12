Moviola Lazio-Genoa: Sacchi rivedibile. Che rischio Pellegrini

Pellegrini, che rischio

Protesta il Genoa per un contatto in area della Lazio su Fini: il giocatore va in velocità con Luca Pellegrini che accetta la sfida, si allacciano con le braccia, poi Fini finisce a terra, l’arbitro è vicino e fa segno che non c’è fallo. A livello di braccia nulla, c’è un contatto basso con la coscia destra del biancoceleste che va sul retro-coscia del rossoblù. Al solito: in caso di rigore, il VAR non sarebbe comunque intervenuto. In generale, il rischio, con questa linea che punta a non punire i falletti, è di sorvolare anche su quelli più robusti, vero Rocchi?

Regolare il gol di Guendouzi

Sulla rete di Guendouzi, in fuorigioco assolutamente non punibile (pare addirittura fuori dallo specchio della porta) c’è Castellanos, non interferente.

La disciplinare

Mancano due gialli : Galdames (ammonito nella ripresa) su Guendouzi e Rovella su Retegui.

VAR: Di Martino 5,5

Inoperoso, poi su Fini....