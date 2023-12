Moviola Roma-Fiorentina, Rapuano: un clamoroso errore e tanti dubbi su Zalewski

Arbitro Rapuano: voto 5

Pessimo Rapuano, completamente fuori partita. Tanti errori, il secondo giallo per Zalewski è dubbio, col metro usato nel primo tempo (a parti invertite) non era giallo. Mancini, pallone inaspettato sul braccio sinistro: no rigore, l’unica cosa giusta. Recupero: 11’ (4’+7’).