Salernitana-Juve, la moviola: Guida e i dubbi sul doppio giallo a Maggiore

È piaciuta a molti dei vertici arbitrali la partita di Guida. Per noi, bene dal punto di vista tecnico (rilevazione del fallo, soprattutto in area, congrua con un metro europeo), meno sul disciplinare (dubbi sul secondo giallo a Maggiore). Recupero: 7’ (0’+7’)

I dubbi sul rosso a Maggiore

Dubbio il secondo giallo per Maggiore, anche se non è inventato: il difensore della Salernitana entra su Rabiot, non è una SPA chiara, ci sono due giocatori granata al limite dell’area (uno è Fazio). Insomma, la storia che il secondo giallo deve essere una roba forte quando vale? Sull’azione, non c’è fallo su Simy (altrimenti sarebbe fallo su Yildiz dopo 15”).