Moviola Juve-Frosinone: nessun problema per Sacchi. Rigore netto

Juventus-Frosinone

Sacchi: 6,5

Partita molto semplice per Sacchi, epperò, visti i tempi che corrono, è stato bravo a non complicarsela, facendo le cose semplici, senza strafare. Bravo nel dare subito il rigore, forse (anche senza forse) avrebbe potuto aspettare la fine dell’azione per ammonire Kostic (alle proteste del Frosinone risponde con un «ma dove volevi andare?», anche se non sono valutazioni che spettano all’arbitro). Recupero: 4’ (1’+3’)