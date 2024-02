Moviola Verona-Juve, rigore corretto ma Di Bello sbaglia una cosa importante

Che rischio per Tchatchoua!

Rischia il rigore Tchatchoua: sul risultato di 2-2, interviene su Vlahovic in area del Verona e lo travolge. Di Bello deve aver valutato che l’attaccante bianconero ha già compiuto la sua giocata e il contrasto è frutto della dinamica dell’azione, ma è anche imprudente da parte di Tchatchoua.

Gatti, nuova ingenuità

Ennesima ingenuità di Gatti: la sua non è una gomitata ai danni di Folorunsho, ma il difensore bianconero non è nuovo a momenti di questo tipo, allarga l’avambraccio sinistro e lo mette dietro al collo del giocatore gialloblù. Insomma, non è rosso, però...

Rigore, Di Bello e il problema del timing

Netto il rigore assegnato in campo da Di Bello, nello specifico perfettamente piazzato: il tiro di Kostic viene deviato dal braccio largo (troppo) di Tchatchoua, da una inquadratura sembra arrivi col ginocchio, ma non è così. Piuttosto, timing completamente sbagliato, Vlahovic aveva tirato e il pallone era ancora per aria. Avesse segnato e non ci fosse stato rigore, cosa sarebbe successo?

VAR: Guida 6 Osserva e avalla