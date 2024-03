Disastro Massa in Fiorentina-Roma: su Belotti non è mai rigore! Tutti gli errori dell'arbitro

Fiorentina-Roma 2-2

Massa: 4,5

Pessima partita di Massa, la dimostrazione che chi sbaglia (Monza-Verona) deve pagare davvero (un solo giro in B con tanto di OFR e poi subito in A in un big match?). Il gol del 2-1 è viziato da un fallo di Belotti su Llorente, certificato poi dal rigore dato per una pizzicata di maglia sullo stesso “Gallo”. Se il secondo era fallo (e non lo era), il primo era sesquipedale. Ok solo la gestione del recupero, durante il quale la Viola ha impiegato 15” per battere una rimessa laterale, il gol è arrivato a 94’18”. Il voto rispecchierà quanto visto in campo? Non più di 8.30, ma se non sarà così, allora tanto vale toglierli, da subito, i voti. Decida il designatore, poi sarà valutato lui. La dimostrazione che la CON è un fallimento.

Recupero: 7’ (1’+6’)