La moviola di Juve-Fiorentina, La Penna dirige senza affanni

Arbitro La Penna: voto 7

Un’altra partita diretta con grande serenità, una costante apprezzata da Rocchi che ha trovato l’Eldorado. A La Penna si può contestare, in capo ad una gara non complicatissima, il mancato giallo a Locatelli. Per il resto la consueta accettazione, il dialogo con giocatori e tecnici (simpatico quello con Italiano al rientro in campo per la ripresa), l’intelligenza arbitrale di non incartare le cose semplici (ogni riferimento a Orsato e Massimi, ad esempio, non è casuale). Recupero: 7’ (2’+5’)