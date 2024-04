Moviola Inter-Cagliari, perché l'arbitro ha fatto bene a convalidare il gol di Viola

Partita molto convincente per Fourneau, alla 4ª in A stagionale. Ok gli episodi in area, forse pecca un po’ sulle scaramucce Sanchez-Mina, meritava altra attenzione. Recupero: 6’ (1’+5’)

Non punibile

Ok il gol di Viola: il tocco di gomito sinistro di Lapadula non è punibile perché: a) ha addosso Acerbi; b) si sta girando ed è di spalle, non vede mai il pallone. Non segnando direttamente lui e non essendo punibile (per dire, dareste un rigore così?), gol ok.

Il rigore per l'Inter

Colpo di testa di Frattesi, Mina intercetta il pallone con il braccio larghissimo, proteste fuori luogo: rigore.

No rigore

Di Pardo in scivolata su Bastoni in area Cagliari, semplice per Fourneau, soprattutto perché ben posizionato: non c’è rigore.

Regolare

Molto bravo l’assistente Garzelli sulla rete di Thuram: non era facile il colpo d’occhio sul passaggio di Darmian per Sanchez e il contemporaneo incrocio con Mina che tira indietro la gamba sinistra, troppo tardi però, è in gioco.

Il gol annullato per fuorigioco

Dimarco per Barella, oltre Hatzidiakos: gol annullato per offside, corretto.

VAR: Di Bello 6

Per fortuna non viene interpellato .