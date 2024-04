Moviola Roma-Bologna, orrore Maresca: l'arbitro è un disastro!

Pessima partita di Maresca (voto 4): a parte sistemarsi il ciuffo di continuo ed estrarre gialli come numeri della tombola, ha perso subito la gara con il doppio giallo Paredes-Zirkzee. Pessimo sul tecnico: Lucumi sgambetta Dybala nulla, contatto d’anca Cristante- El Azzouzi punizione fischiata con un balletto di braccia (di qua, di là, di qua) . Soprattutto, la manata di Mancini a Ndoye era da rigore. Primo tempo chiuso con 9 falli e 5 gialli, uno ogni 1,8 fischi. Maresca, basta la parola. Ok annullare la rete di Castro, Urbanski in offside: merito dell’assistente Costanzo. Recupero: 9’ (3’+6’)