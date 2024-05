Moviola Roma-Juve, Colombo mediocre: Weah andava espulso

Sarà, ma l’errore sul mancato secondo giallo per Weah (certificato anche da Allegri) è grave, al di là delle difese d’ufficio: Colombo per il resto dirige bene una gara non difficile nel primo tempo, più complessa ( anche per colpa sua ) nella ripresa.

Colombo sbaglia: Weah andava espulso

Come detto, brutto errore di Colombo: vero, Weah prende prima il pallone che lui stesso s’era allungato, ma per farlo usa imprudenza, tanto che finisce per prendere a forbice il piede destro di Paredes fra i suoi, colpendolo anche con la gamba sinistra alta. Prendere prima il pallone non è garanzia di impunità per chi commette l’intervento. Non solo, ma se fischi punizione (per qualcuno non era neanche fallo, vabbè...) a quel punto il giallo è automatico. L’errore dell’arbitro (una via di mezzo orrenda) viene ceralaccato da Allegri, che sostituisce immediatamente il suo giocatore.

Bremer, gol regolare

Regolare la rete dell’1-1 segnata da Bremer: il difensore bianconero salta più in alto di tutti senza commettere fallo né su Kristensen né su Llorente.

Abraham, giusto il giallo

Giusto il primo giallo della partita, lo trova Weah per un intervento in ritardo su Svilar: contatto minimo, eccessiva irruenza. Ok anche il cartellino per Abraham (arrivato immediato) per un pestone su Danilo.

Voto: 5

VAR Di Paolo: 5,5 Ma sì, trinceriamoci dietro il protocollo.

Recupero: 5’ (0’+5’).