Moviola Udinese-Napoli: Aureliano va piano, giusto annullare lo 0-2 di Osimhen

Ok, lo abbiamo capito: chiedere una prestazione atleticamente all’altezza della Serie A non è possibile. Solito andamento lento (non corre) per Aureliano (voto 6), solito merito però: sembra schivare i guai, nel primo tempo non succede nulla, nella ripresa ordinaria amministrazione anche se più movimentata dal punto di vista regolamentare. Recupero: 8’ (2’+6’).