Moviola Atalanta-Juve, Maresca horror: su Vlahovic era rigore! E su Iling-Junior...

Atalanta - Juventus

Maresca: 5

Insufficiente la finale di Maresca, sotto gli occhi del designatore Rocchi (già, ma perché mandarlo? Per Roma-Bologna? Anche Allegri glielo ricorda dopo il rosso, «Dov’è Rocchi?»). C’era certamente un rigore, rivedibili tecnico e disciplinare (manca, ad esempio, un giallo chiaro a Pasalic). Soprattutto, non fermare la gara per una pallonata che stordisce Iling Junior (va giù come colpito da un “mon- tante”) significa non essere connessi con la gara. Recupero: 11’ (2’+9’)