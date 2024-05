Moviola Fiorentina: gol dell'Olympiacos da annullare! Artur Dias rovina tutto

Gol dell'Olympiacos da annullare

Cross in area viola prima del gol (regolare, non c’è offside, lo tiene in gioco Ranieri), sul pallone arriva Milenkovic abbattuto (col corpo sulla gamba sinistra) da El Kaabi, tanto che lo stesso arbitro si porta il fischietto alla bocca e sta per fischiare. Colpevole anche il VAR, nel caso: il lungo check non è dovuto solo all’offside (col SAOT ci si mette pochissimo), chiaro che qualcosa non abbia convinto anche nel VOR.

Fuorigioco

Correttamente valutato in fuorigioco Milenkovic, anche se - come sembra - non tocca il pallone (lo sfiora, forse): al momento del cross di Biraghi (suo l’eventuale gol?), è oltre (quasi una figura intera) il piede sinistro di Iborra.