Moviola Juve-Como: Marcenaro & C. “arbitrati” dalla tecnologia

Partita diligente per Marcenaro , uno dei quattro che sono in lizza per diventare internazionali a gennaio 2025 (lo scorso anno era terzo dietro Colombo e Marchetti), sempre che Maresca e Di Bello si convincano che il loro tempo è finito. Butta via subito un giallo (Sala, senza senso), arbitra con poco mordente, la gara è facile e lui non la complica. Voto: 6.

MILLIMETRI

Annullato il gol di Vlahovic: la spalla destra di Cambiaso e un po’ oltre rispetto alla spalla di Sala al momento del lancio di Yildiz, siamo davvero ai millimetri, cosa possibile da pizzicare solo con il SAOT.



FALLIMENTO

La rete di Weah viene convalidata dalla Gol Line, ma in questo caso l’errore è tutto dell’assistente: il tiro del figlio di George, infatti, dopo aver battuto sulla traversa, entra in porta in maniera netta, Giallatini non se ne accorge, viene da chiedersi che senso ha al giorno d’oggi tenere gli assistenti (e qualcuno che conta, ai piani alti, se lo sta chiedendo da un po’).



DA RIGORE

Vlahovic finisce a terra in area del Como, da dietro arriva e lo tampona Engelhardt in maniera scomposta, senza prendere il pallone: ci poteva stare il rigore, Marcenaro non lo assegna, il VAR - trattandosi di un contrasto - tace. Però....



MAI RIGORE

Barba sbaglia il controllo e pallone sul braccio destro: autogiocata, non rigore.



VAR: Meraviglia 6

Lo aiuta il SAOT.