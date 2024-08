Napoli-Bologna, la moviola: Pairetto poco attento

Lucumi, che rischio

Ha rischiato grosso Lucumi, che pure aveva motivi validi per protestare: va in scivolata per fermare l’avanzata di Kvaratskhelia lungo l’out, nella dinamica tocca il pallone con il braccio sinistro (che è quello di appoggio e che, come si sa, non è sanzionabile). L’incerto Pairetto fa proseguire, poi ferma il gioco e ammonisce il difensore del Bologna, immaginiamo per Spa. Ma il tocco era totalmente involontario e non punibile. Lucumi si arrabbia e allontana il pallone con un pugno, a norma di regolamento Pairetto avrebbe dovuto tirare fuori il secondo giallo.