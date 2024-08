Moviola Verona-Juve: Giua, mancano due gialli solari

Partita non esente da errori, quella di Giua, che non influiscono sul risultato finale, blindato dalla Juve. Mancano due gialli clamorosi ( Fagioli e Suslov), in alcuni casi pasticcia con i falli, è però sicuro nell’assegnare un facile penalty (Tchatchoua su Mbangula).

Netto

Tchatchoua sbaglia il tempo della scivolata, non prende il pallone ma solo Mbangula che va a terra, facile il rigore per Giua, fischiato subito in campo.



Errori

Mancano due gialli enormi alla partita di Giua, viene da chiedersi se non si sia dimenticato i cartellini in spogliatoio: Fagioli placca Duda al limite dell’area bianconera a due mani; Suslov in ritardo su Cabal, nettamente imprudente, entrambe le situazioni sono state mal valutate da Giua.



Offside

Annullato il gol di Savona sul campo, non difficile la valutazione dell’assistente Bresmes: lungo cross di Locatelli verso l’area, nel momento in cui Vlahovic colpisce di testa e prolunga la traiettoria, il giovane bianconero è oltre Lazovic.



Regolari

Locatelli recupera il pallone su Duda in maniera regolare, entrambi vanno sul pallone, c’è contemporaneità, corretto far proseguire, ok il gol di Vlahovic. Buona anche la rete del 2-0, sul colpo di testa di Savona non c’è fallo di Vlahovic su Coppola che cercava di recuperare il pallone.



VAR: Aureliano, voto 6

Precisione certosina.