Lazio-Milan, la moviola: Massa ok, Terracciano è autogiocata

Porta a casa la partita Massa, senza affanni, senza problemi, decisioni prese nelle due aree tutte azzeccate. Sono stati 21 i fischi e 6 i giocatori ammoniti, forse un po’ troppi cartellini in relazione alla partita. Molto lavoro, come detto, nella lettura di situazioni da possibili calci di rigore, nessuna problematica sulla regolarità dei quattro gol.

Le proteste della Lazio

Protesta la Lazio è chiede un rigore, ma il contatto fra Pavlovic e Castellanos è del tutto casuale: i due si scontrano in area, entrambi alla ricerca della posizione migliore in attesa di un pallone, c’è un contatto fra spalla e petto. Ad inizio partita, uscita di Maignan su Dia che lo anticipa, non c’è alcun contatto significativo subito dopo, nessuna protesa, avanti così. Ancora, Okafor giù, ma è Nuno Tavares che lo anticipa e lui finisce per calciare il biancoceleste.