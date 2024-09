Napoli-Parma, la moviola: Tremolada, che casi. E sul rigore tolto...

Tremolada assegna un rigore con sicurezza per un contatto fra Bonny e Meret. Penalty solare live, al rallenty emerge la furbizia del giocatore di Pecchia. Resta difficile, però, per l’arbitro, fare diversamente da quello che ha fatto: spiegare che Bonny punta i piedi (segnale chiaro di poca genuinità del movimento) è più difficile che sostenere le ragioni (e ci sono) per il rigore.

No penalty

Lobotka di mestiere su Mihaila: giusto non dare rigore. Balogh sfiora appena Raspadori che va a terra e non protesta, ok far giocare.

VAR: Di Bello 5,5

Ci teniamo il dubbio.