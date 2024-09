Fiorentina-Lazio, Marcenaro vede un rigore su due: mancano due gialli

La Lazio protesta

La Lazio lamenta due interventi in area viola: uno di Dodo su Patric, ma i due si tengono a vicenda e si strattonano, l’eventuale contatto sul piede arriva con il viola già in caduta. L’altro per un tocco di mano (sinistra) di Dodo, pressato da dietro da Zaccagni: da stabilire se c’è stato prima un tocco di testa (così sembra, sarebbe autogiocata) per Rocchi (ieri a DAZN per Open VAR) non è punibile perché: a) il pallone viene sfiorato di testa; b) il giocatore cade perché a contrasto; c) ha la testa bassa e non vede mai il pallone; d) è fortuito e naturale.