Moviola Genoa-Juve: Colombo, giallo a Frendrup ok ma si discute

In assenza di pubblico per le note vicende del post-derby di coppa Italia, dirige bene Colombo, pulito e senza strafare. Corretto il rigore assegnato alla Juve (braccio De Winter troppo largo) così come il giallo a Frendrup (ma bisognerebbe aprire una discussione, il fatto che giochi chiaramente prima il pallone non può essere un’esimente fronte dell’incolumità di un giocatore). La chiude con 22 falli fischiati e tre ammoniti. Voto:6.5.