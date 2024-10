Moviola Twente-Lazio: Dabanovic, bene solo l’espulsione

Partita complicata per il montenegrino Nikola Dabanovic, fra lui e la Lazio un solo precedente (ko per 5-1 contro il Midtjylland). Il Twente, ad un certo punto della ripresa, ha alzato i toni, tanti falli, alcuni anche duri. Corretto il rosso per Unnerstall, sulla rete che Castellanos ha segnato a gioco fermo c’è bisogno di un approfondimento. Voto: 5.

Da rosso

Corretto il cartellino rosso mostrato da Dabanovic ai danni di Unnerstall: il portiere del Twente esce fuori dall’area di rigore, colpisce l’avversario con le gambe, la porta sarebbe vuota, nessun dubbio.



In gioco

L’assistente numero uno, Todorovi?, annulla in campo il gol di Pedro per una precedente posizione di fuorigioco di Vecino. In realtà, al momento del lancio di Luca Pellegrini, è tenuto in gioco da Van Rooij, il VAR sana tutto.



Con il Var

Assegna, Dabanovic, un rigore per la Lazio per un fallo di Hilgers ai danni di Castellanos. Anche in questo caso, il VAR interviene e richiama l’arbitro all’OFR: giusto, Hilgers tocca con la punta del piede il pallone e solo dopo Castellanos.



A gioco fermo

Segna Castellanos ma a gioco fermo: Dabanovic è stato precipitoso, il fallo di Van Rooij su Pedro è duro, ma poteva lasciar proseguire, non c’erano pericoli imminenti per la salute del biancoceleste. Invece l’arbitro montenegrino fischia subito, stoppando qualsiasi possibilità



VAR: Coote (Ing)7

Fa tutto lui, per essere inglese anche troppo interventista.