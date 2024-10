Moviola Milan-Napoli, giusto annullare il gol a Morata

Partita tenuta abbastanza bene da Colombo, a parte qualche piccolo errore (è Buongiorno che pesta il piede di Morata al limite dell’area del Napoli e non il contrario). La chiude con 20 falli fischiati e un solo giallo, grande disponibilità con Conte e Fonseca a spiegare le proprie decisioni, accettato dai giocatori in campo. Nessun episodio spinoso in area.

Nota a margine: lunedì è scomparso un grande ex arbitro, ex dirigente ma soprattutto ex vicepresidente vicario della Figc, Cesare Gussoni. Non ci voleva tanto per ricordarlo, almeno con il lutto al braccio per non dire con il minuto di silenzio (ad inizio ottobre fu fatto giustamente anche per l’ex presidente della Federgolf, Chimenti). Un brutto segnale... Voto: 6,5.