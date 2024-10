Moviola Juve-Parma: il curioso cambio di decisione su Bonny

Non dispiace Zufferli, uno dei giovani sui quali Rocchi sta lavorando per costruire una squadra arbitrale migliore in futuro. Non tutto perfetto, qualcosa si perde per strada, ma sono errori veniali stavolta. Chiude la sua quinta stagionale in A con appena 12 falli fischiati e due cartellini gialli, i numeri sono dalla sua. Voto 6,5.

C'è il rigore, anzi no: l'analisi

Curioso il cambio di decisione (giusto) di Zufferli dopo l’incursione in area di Coulibaly: l’esterno sinistro gialloblù vince il duello con Gatti che, però, desiste perché il pallone è uscito sul fondo. Coulibaly prosegue, Zufferli non fischia, il pallone arriva a Bonny che scarta Di Gregorio, sta per tirare e viene abbattuto dal portiere bianconero. L’arbitro fischia il rigore e immediatamente dopo indica la rimessa dal fondo: il VAR certifica la prima decisione, altrimenti sarebbe stato penalty.

Regolare la prima rete del Parma

Buona la rete dello 0-1 del Parma: al momento del cross di Bernabe, infatti, Balog (che fornirà di testa il pallone per la rete di Delprato) è oltre Weah ma è tenuto in gioco da Locatelli, penultimo difendente della Juventus. Buona anche la rete del 2-2: Locatelli recupera il pallone senza fallo su Coulibaly, Balog tiene in gioco Conceiçao (che crosserà per Weah) quando riceve il pallone da Thuram.



VAR: Abisso6

Fra SAOT e silent check non si sarà annoiato.