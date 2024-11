Moviola Verona-Roma, Marcenaro più Pairetto shock: 2-1 da annullare

Arbitro Marcenaro: voto 4

È deprimente la situazione arbitrale in Italia, ieri a Verona gli errori di un arbitro che da gennaio diventerà internazionale e da un VOR composto da Pairetto (pessimo VAR anche di Guida in Atletico-Lilla) e Maresca (sospeso per aver minacciato un giocatore in Kuwait). Prevenire a volte sarebbe meglio che curare. Gol di Magnani da annulla-re, recupero ridicolo, rosso a Livramento in ossequio alle nuove direttive (intervento brutto a semiforbice, indicazioni di Rocchi chiare).