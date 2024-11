Moviola Lazio, l’arbitro Kabakov non brilla

Non benissimo il bulgaro Kabakov, sia tecnicamente ( sorvola su diversi falli ) sia da un punto di vista disciplinare ( manca, ad esempio, un giallo per Nico Gonzalez quando ha fermato Isaksen in SPA). Vede bene, però, sul contrasto fra Gigot e Eustaquio, buona la collaborazione con gli assistenti.

Romagnoli, il gol è regolare

E’ regolare il gol di Romagnoli: quando Castellanos colpisce di testa, lui (e Vecino) sono tenuti in gioco da Tiago Djaló. In fuorigioco ci sono Guendouzi (che sta rientrando verso il centrocampo) e Gigot (che però è fuori contesto e non partecipa all’azione). Il gol è arrivato oltre i 4’ di recupero, ma nell’extra-time vige il tempo effettivo. Buona anche la rete di Pedro: parte dietro sul lancio di Isaksen, Pérez tiene tutti in gioco e nessuno tocca il pallone.

Castellanos, il fuorigioco è netto

Annullato un gol a Castellanos, giusta la decisione dell’assistente n. 1 Margaritov: sul lancio di Vecino, l’attaccante e oltre Francisco Moura, non difficile da individuare.

Gigot, il giallo è legittimo

Intervento di Gigot ai danni di Eustaquio, proprio davanti alla postazione del Quarto uomo, Velikov: il punto di impatto è sì alto, ma Gigot struscia la gamba dell’avversario, non affonda, tanto che non ci sono segni. Corretto il giallo, l’espulsione sarebbe stata eccessiva.

VAR: Draganov 6

Pochissimo lavoro.