Napoli-Roma moviola: Massa mediocre. E sul fallo di Lukaku…

Uno scorre il ruolino (210 gare in A, 55 in B, 19 in Champions, 16 in Europa League e 3 in Conference, più una trentina con le Nazionali) e pensi che sia un arbitro all’altezza: mediocre, invece, proprio in virtù del curriculum, l’arbitraggio di Massa ieri al Maradona. Disciplinare da esordiente, cartellini dati (e non dati) senza una logica. Buon per lui che le squadre hanno sostanzialmente pensato a giocare, poteva andare molto peggio. Ferma un contropiede della Roma con El Shaarawy che aveva corsia libera per fischiare una punizione ai giallorossi. Povero Rocchi... Voto: 5.