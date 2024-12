Moviola Parma-Lazio: giornata no per Zufferli, l'arbitro va in tilt

La rete annullata a Rovella

La trattenuta di Rovella, di per sé non clamorosa, ai danni di Anas Haj arriva sulla faccia: da Juve-Verona (caso Faraoni, ricordate?) anche le cose non da VAR diventano da VAR, da qui l’OFR e il fallo. OFR corretta, come spiegato dai vertici arbitrali ieri a Open VAR: il tocco sul pallone di Keita non significa pieno possesso, visto che nell’immediatezza Pellegrini gli ruba il pallone.

Una serie di errori sull’episodio da rigore

Zufferli fischia il rigore, dal VAR lo chiamano ancora, è Zaccagni che calcia Keita: finito? Perché il giocatore del Parma allunga la gamba destra senza toccare il pallone, invadendo lo spazio dell’avversario. Per noi resta un dubbio, per la CAN non c’è neanche contatto, dunque era un rigore da togliere.

Castellanos è in fuorigioco

Netto offside di Castellanos (oltre Balogh) sul lancio di Rovella.

Il Parma reclama senza motivo

Due episodi ravvicinati in area del Parma, sempre coinvolto Benedyczak: prima tocca con la coscia (braccio destro vicino al corpo), poi sbaglia il controllo col destro col pallone che schizza sul braccio destro (posizione congrua).

VAR: Paterna 6,5

Tutte decisioni sul filo.