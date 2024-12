Moviola Roma-Atalanta, serataccia Guida: l'analisi sul rigore non dato a Dovbyk

Insufficiente Guida, dal punto di vista disciplinare (citofonare Kolasinac, per conferma: ha iniziato duro su Dybala da subito, ha mandato un paio di volte a quel paese l’arbitro anche col braccio, ammonito solo all’ennesimo fallo a 2’ dalla fine), ma anche sotto l’aspetto tecnico. Scarsa anche l’accettazione in campo, essere troppo permissivo è controproducente, il nervosismo finale è anche colpa sua. Il contatto fra Kolasinac e Dovbyk è così complesso da leggere che nel VAR accettano la scelta del campo (lo avrebbero fatto anche con decisione contraria).

Limite

Contrasto fra Kolasinac e Dovbyk in area dell’Atalanta, il primo tocca il pallone verso Carnesecchi e con la gamba che prosegue la corsa va a toccare la gamba del giallorosso che stava facendo il movimento opposto. Guida prima fa segno che non c’è nulla, poi assegna il fallo alla difesa. Era più giusta la prima scelta, la seconda è al 50%, avrebbe potuto fischiare rigore e il VAR non sarebbe intervenuto. Forse...