La moviola di Lazio-Napoli: Pairetto vede bene sul rigore e l'APP dell'1-1

Non sbaglia la partita Pairetto , una volta tanto lontano da errori gravi (manca un giallo a Ngonge , ad esempio): valuta correttamente il rigore, assegnato in campo (ma onestamente non era difficile), giudica bene il contatto Neres-Tchaouna sull’1-1 e il contatto Patric-Simeone in area della Lazio . Corrette anche le 4 ammonizioni, condite da 22 fischi.

Rigore netto

Pedro si invola nell’area del Napoli, servito da Hysaj, Caprile tenta l’uscita a valanga, troppo irruenta già in partenza, l’attaccante biancoceleste gli sposta all’ultimo il pallone, il contatto è inevitabile otre che falloso. Nessun dubbio. Corretta anche la parata di Caprile: al momento del tiro di Zaccagni, ha il piede sinistro sulla linea di porta.

No fallo

Qualche protesta in occasione della rete dell’1-1 del Napoli, segnata da Simeone: in APP (Attacking Possession Phase) c’è un contrasto fra Neres e Tchaouna, non sembrano esserci azioni fallose, si può considerare un contatto di gioco.

No rigore

Il Napoli protesta per un contatto fra Patric e Simeone in area della Lazio: giusto non dare rigore, Simeone ha già tirato ed è un contatto di gioco. Troppo poco per fischiare il penalty. Rischia ma recupera Rovella su Folorunsho: anche qui, no penalty.

VAR: Serra 6

Nulla che lo riguardi, se non silent check.