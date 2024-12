Moviola Napoli-Lazio: l'arbitro non brilla ma...

Appena sotto la sufficienza Colombo, più di una sbavatura, soprattutto dal punto di vista disciplinare, con cartellini sbagliati o non dati. La gara non è semplice, cerca di tenerla in pugno e riesce alla fine a portarla a casa, fischiando il giusto (12 falli nel primo tempo). Vede bene sul contatto in area della Lazio nel finale su Di Lorenzo.

Nessun rigore su Di Lorenzo

Sullo 0-1, protesta il Napoli e chiede il rigore per un contatto fra Zaccagni e Di Lorenzo: c’è una tiratina di maglia appena , fra l’altro bassa, del capitano della Lazio, la caduta di Di Lorenzo non è giustificata, a livello di piedi non sembra esserci nulla di rilevante. Colombo fa segno che non c’è nulla, il VAR supporta.

Di Lorenzo, manca un giallo

Manca un giallo (almeno) per Di Lorenzo: l’entrata su Nuno Tavares è brutta, con le gambe molto alte, per fortuna di tutti il giocatore di Baroni compie un salto incredibile. L’avesse preso, sarebbe stato rosso e le conseguenze fisiche peggiori. Nella ripresa, intervento in ritardo su Zaccagni che stava andando via, arriva un altra ramanzina, doveva starci un cartellino.

Grave errore su norma del vantaggio

Errore grossolano per Colombo: fischia un fallo su Anguissa, con Politano che aveva recuperato il pallone e stava entrando da solo in area (lato corto): per “mascherare” l’errore, estrae un giallo per Castellanos che, in realtà, fa un fallo normale.

VAR: Fabbri 6

Controlla (ad esempio, petto di Gila ad inizio gara) e conferma.