Moviola Bayer Leverkusen-Inter, Vincic sbaglia: l'angolo dell'1-0 nasce da un fuorigioco

Inter, il gol del Leverkusen era da annullare

Come detto,è viziato il gol dell’1-0 per Bayer Leverkusen: l’angolo arriva da una posizione di fuorigioco di Frimpong al momento del passaggio di ritorno di Palacios. Vedendo le linee del taglio dell’erba, sembra oltre De Vrij, con la spalla destra. Trattandosi di angolo, nessun check è dovuto nel VAR.

Nessun rigore

Il Bayer protesta per un intervento di Bisseck ai danni di Wirtz: il difensore dell’Inter, però, colpisce con la destra il pallone, siamo comunque fuori area, il VAR (soprattutto per il primo motivo, ma il secondo taglia la testa al toro) non è intervenuto. Leggera tirata di maglia di Bastoni su Tella, nulla.

Errori sul disciplinare

E’ l’aspetto che gli riesce sempre meno bene. L’ammonizione di Çalhanoglu per proteste nasce da un suo errore, il tocco di mano è dopo: prima Wirtz, poi Thuram, l’arbitro sloveno vede e sanziona solo questo. Ancora: inspiegabile l’ammonizione per Carlos Augusto: classico battibecco in attesa di un angolo fra due giocatori, nel caso però Xhaka lo spintona via, perché ammonito solo il nerazzurro?

VOTO: 5

VAR Borošak (Slo) 6: Altro non può fare.