Moviola Juve-Venezia, Giua complicato: dubbi sul rigore finale, ecco perché

Complessa e complicata la partita di Giua, l’episodio del rigore finale non aiuta. Un rigore fischiato d’istinto di pancia, ma il braccio di Candela (largo, certamente, ma solo perché lui e Douglas Luiz si tengono in marcatura reciproca) non ha tutti i crismi della punibilità così chiari. Domanda, non lo avesse dato, il VAR avrebbe richiamato l’arbitro al monitor? Crediamo di no. Insomma, episodio da 51-49%, comunque la vogliate guardare.