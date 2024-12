Moviola Como-Roma, Rapuano insufficiente: cartellini gialli gestiti male

Non bene Rapuano , partita che non ha avuto una linearità (neanche una parvenza di linearità) sia tecnica (falli fischiati al contrario o che non c’erano) che disciplinare. Regolare la rete di Gabrielloni, in APP in gioco Cutrone (ci sono Mancini e N’Dicka) sul lancio di Nico Paz.

Hermoso-Belotti si trattengono entrambi; nell’area del Como, testa di Hermoso, Barba ha il braccio sinistro lungo il corpo , giusto far proseguire. Ancora, cross di Dybala, Kempf tocca il pallone con la mano sinistra, ma il braccio - anche questa volta - è lungo il corpo . Nella ripresa: Celik cade all’indietro sul pallone, tocca con il braccio sinistro, nulla. Contrasto Pellegrini-Goldaniga: il primo un po’ tiene, il secondo si butta all’indietro, si gioca. Cross di Pisilli, Sergi Roberto con le braccia dietro la schiena: non punibile .

Rapuano sbaglia sulle ammonizioni

Rapuano, gestisce cose impossibili da gestire: Engelhardt trattiene Koné in ripartenza (quasi in superiorità numerica) è da giallo, così come lo è Koné che chiede l’ammonizione. Lo stesso cliché per la trattenuta di Hermoso su Belotti, altra SPA chiara con richiesta di giallo. Al 17’ erano già -4 ammonizioni. Poi arriva quella per Goldaniga a fine primo tempo, che non si sa perché.

VOTO: 5,5

VAR: Serra 6 Non poteva cucire pezze.