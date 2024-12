Moviola Monza-Juve: rigori, Massa c’è. Koopmeiners mai mano

Non ci sono errori determinanti nella partita di Massa, due decisioni corrette nelle due aree, sui gol non ci sono infrazioni al regolamento. Manca, però, qualcosa: ad esempio, una punizione per il Monza per il braccio dstro largo (come si fa a dire che è vicino al corpo) di McKennie. Voto: 6.

Regolare il primo gol della Juve. E no rigore



Ok il gol di McKennie che ha spezzato l’equilibrio: sul corner di Koopmeiners, il centrocampista è davanti a Turati, ma i due non si sfiorano mai, non c’è alcun contatto prima della rete. Due richieste, una per parte. Il primo è Dany Mota che voleva un tocco di mano di Koopmeiners: il pallone sbatte sulla coscia destra del bianconero che è in scivolata. Timide proteste anche per Vlahovic, Bondo gli piomba addosso, è vero, ma quando l’attaccante è già in caduta, corretto far proseguire.

Giallo ok per Conceicao. E la ripresa...



Giusto il giallo per Conceicao: vero, entra con i tacchetti sopra la caviglia di Bianco, ma prima prende il pallone e su quello scivola. Non ci fosse stato questo “pre”, sarebbe stato rosso. Sull’infortunio di Bianco, sbaglia Massa a restituire il pallone al Monza: quando fischia, c’è Koopmeiners che sta per crossare. Giusto, invece, allontanare Bianco dal campo dopo le cure: quando riprende il gioco, è a bordo campo in zona assistente numero 1.



VAR: Fabbri 6

Nulla che lo interessi.