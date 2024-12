Moviola Roma-Parma: i vertici arbitrali non gradiscono il secondo rigore

Regolare il gol del 3-0

Buona la rete del 3-0: è in gioco Dovbyk al momento del tiro di Saelemaekers, lo tiene in gioco la gamba sinistra di Balogh, lo stesso che per millimetri sana la posizione di Dybala sul tocco involontario (ma non per questo decisivo in caso di offside) dell’ucraino.