Fabbri è un disastro: l'analisi sul rigore non dato a Reijnders. La moviola

Pisilli, intervento al limite

In area della Roma, Pisilli va in scivolata per contrastare Reijnders. I movimenti da analizzare sono due: quello di Pisilli, negligente, non tocca mai il pallone, ma non cambia mai direzione né va mai in maniera diretta su Reijnders; quello di Reijnders, che ha il possesso del pallone e, dopo averlo scaricato, cambia leggermente direzione e finisce per dinamica sulla traiettoria di Pisilli. Rigore o non rigore? Nel dubbio, il VAR ha - giustamente - taciuto.

Nove ammoniti, un espulso

Male, nonostante i 9 gialli non ha quasi mai avuto la gara in controllo. Succede sempre così. Comunque, in 13’ ammonito Kone (corretto, SPA piena) e Hummels (mai fallo su Theo Hernandez che fa scena, non è neanche Spa perché c’è già Paredes fra lui e la porta), mentre prima di vedere un giallo per falli su Dybala si è aspettato il 43’ (ammonito Theo Hernandez), dopo aver fatto passare Jimenez (9’), Fofana (10’), Terracciano (20’) e Thiaw (22’). Espulso Fonseca, lamentava un fallo di Saelemaekers: aveva ragione, non nei modi (labiale sulla presunta professione della madre chiarissimo).

VAR: Meraviglia 6

Il protocollo lo tiene ai margini. Per sua fortuna.