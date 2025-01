Di Bello ancora disastroso: ha mollato, ora rischia di andare a casa

Ancora una brutta prova per Di Bello (voto 4,5), che sembra aver ormai mollato: non vedere il fallo di mano di Makoumbou è errore grave, il giallo che non fa su Felici dà il polso della situazione, come il rosso fatto solo dopo la seconda OFR per D’Ambrosio (violento sì, altro che no) e la gestione dell’ammonio per Mina (fatta solo quando il giocatore del Monza s’avvicina). Il brindisino che ha perso il badge da internazionale dallo scorso primo gennaio, ora rischia a fine stagione di andare a casa, anche perché non è la prima partita storta della stagione, a maggior ragione perché aveva OT (l’organo tecnico) a valutarlo.