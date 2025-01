Moviola Inter-Milan, disastro Sozza: partita facile, lui sbaglia tutto

Non è questo l’arbitro sul quale l’Italia dovrebbe puntare: sbaglia partita Sozza , tecnico (falli chiari non fischiati) e disciplinare (il giallo al Çalhanoglu al 13’? Il fallo e giallo per Theo Hernandez su Dumfries al 34’? quello per Thiaw su Barella ?) assolutamente rivedibile, finisce per incidere su una gara facile alla fine da dirigere (avete presente il derby di Roma?). Fra le cose peggiori, il richiamo a Leão (e Barella) con il portoghese che proprio non lo calcola e lui, passivamente, non fa nulla. Male .

Il gol del 2-1 viziato da un fallo

Si lamenta - e non ha torto - l’Inter per il gol del 2-1, quello che ha dato il via alla rimonta rossonera. L’azione che porta alla punizione (corretta) per fallo di Mkhitaryan (ammonizione ok) su Leão è viziata da un fallo chiaro di Morata su Asllani. Lo spagnolo colpisce prima il polpaccio dell’avversario, poi sfiora forse anche il pallone con la punta del piede, in contemporanea all’albanese però. Bastava fare le cose facili: punizione. Invece....

Niente gol con la GLT

Lo certifica anche la GLT: il pallone toccato da Carlos Augusto colpisce il palo e poi Maignan, senza però superare per intero tutta la linea di porta.

Regolari i gol dell'Inter

Ok i due gol dell’Inter: Thiaw e Emerson Royal tengono in gioco Lautaro sul passaggio di Taremi, lo stesso Taremi è tenuto in gioco da Thiaw sul lancio lungo di De Vrij.

Voto: 5

VAR: Marini 6 Non può nulla per arginare gli errori.