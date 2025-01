ROMA - Corretto il rigore assegnato al Bologna: sul colpo di testa di Holm, Koné tocca il pallone con la mano che è sopra la linea delle spalle e dunque in posizione innaturale e sempre punibile. Abisso ha aspettato per capire il pallone in che direzione stesse andando, poi ha fischiato il penalty che è corretto. Nella stessa azione, dopo un'iniziale trattenuta reciproca, c'è un placcaggio di Pellegrini a Odgaard, sarebbe stato rigore anche quello.