Moviola Inter-Bologna, Pairetto pasticcia: è impreciso ma fortunato

«Audentes fortuna iuvat». Non sappiamo se Pairetto , parecchio impreciso ieri soprattutto dal punto di vista tecnico (l’uscita di Skorupski su Thuram è quantomeno improvvida, per non dire di peggio), sia fra coloro che osano. Di sicuro ieri sera ha avuto la fortuna dalla sua, in particolare nell’episodio Bastoni-Odgaard , basta guardare le immagini: pallone che va verso destra, lui che continua serenamente la corsa a sinistra, dando le spalle a tutto (ci fosse da ridere, sarebbe anche comico).

Bastoni regolare su Odgaard

La fortuna, si diceva. Perché poi l’intervento di Bastoni (che lui non può neanche intuire, è di spalle e fra lui e il pallone c’è il corpo di Odgaard) è pulito, anticipa nettamente l’avversario, spostando il pallone, che cambia direzione. Il contatto che segue è di gioco, arriva per dinamica (pensate ai portieri che escono sugli attaccanti, se toccano il pallone non è mai fallo). E’ poi in gioco Dumfries sul tiro di Dimarco respinto da Skorupski, c’è Lykogiannis.

Skorupski rischia su Thuram

Rischia - neanche poco - Skorupski, in uscita su Thuram: vero, cerca di fermarsi, ma il pallone ce l’ha l’attaccante nerazzurro e l’attitudine del portiere conta poco, visto che l’impatto c’è. Pairetto dà fallo alla difesa, è più il contrario: far giocare no?.

Regolare la rete di Castro

Ok la rete di Castro: sul tiro di Moro, deviato dal rossoblù, c’è Darmian che tiene tutti in gioco.

Voto: 5,5

VAR: Meraviglia 6 Si tiene ai margini.